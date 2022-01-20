Экваториальная Гвинея минимально обыграла Сьерра-Леоне и вышла в плей-офф Кубка Африки

Сегодня, 20 января, проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы E. Между собой играли национальные команды Экваториальной Гвинеи и Серра-Леоне. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гвинейцев.



Единственный гол в игре на 38-й минуте забил Пабло после паса Ибана. Этот мяч вывел команду Экваториальной Гвинеи в 1/8 финала Кубка Африканских наций. Команда заняла в группе второе место.



В параллельной встрече Кот-д'Ивуар обыграл Алжир. Благодаря этой победе Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. Напомним, что Алжир был действующим чемпионом турнира.