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Экваториальная Гвинея минимально обыграла Сьерра-Леоне и вышла в плей-офф Кубка Африки

Экваториальная Гвинея минимально обыграла Сьерра-Леоне и вышла в плей-офф Кубка Африки
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Сегодня, 20 января, проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы E. Между собой играли национальные команды Экваториальной Гвинеи и Серра-Леоне. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гвинейцев.

Единственный гол в игре на 38-й минуте забил Пабло после паса Ибана. Этот мяч вывел команду Экваториальной Гвинеи в 1/8 финала Кубка Африканских наций. Команда заняла в группе второе место.

В параллельной встрече Кот-д'Ивуар обыграл Алжир. Благодаря этой победе Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. Напомним, что Алжир был действующим чемпионом турнира.

Кубок африканских наций. Группа E. 3-й тур
20 января 2022, четверг. 19:00 МСК
Сьерра-Леоне
Окончен
0 : 1
Экваториальная Гвинея
0:1 Пабло – 38'
Удаления: Кви – 90' / нет
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