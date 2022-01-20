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Сын Аленичева перешёл в португальскую команду

Сын Аленичева перешёл в португальскую команду
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Полузащитник Даниил Аленичев, сын российского специалиста Дмитрия Аленичева, пополнил состав португальской команды «Лейшоэш». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Португалии в «Твиттере».

Сообщается, что ранее 17-летний Даниил выступал в составе академий московских «Локомотива» и «Спартака». Отметим, что «Лейшоэш» — клуб второго дивизиона Португалии.

49-летний отец Даниила Дмитрий Аленичев в годы игровой карьеры играл в составе другого португальского клуба. Российский футболист защищал цвета «Порту», с которым выиграл восемь трофеев, включая титулы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы).

Последним местом работы Аленичева стал «Енисей», который он тренировал с 2017 по 2019 год. Также в год тренерской карьеры Аленичев работал в «Спартаке».

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