Сын Аленичева перешёл в португальскую команду

Полузащитник Даниил Аленичев, сын российского специалиста Дмитрия Аленичева, пополнил состав португальской команды «Лейшоэш». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Португалии в «Твиттере».

Сообщается, что ранее 17-летний Даниил выступал в составе академий московских «Локомотива» и «Спартака». Отметим, что «Лейшоэш» — клуб второго дивизиона Португалии.



49-летний отец Даниила Дмитрий Аленичев в годы игровой карьеры играл в составе другого португальского клуба. Российский футболист защищал цвета «Порту», с которым выиграл восемь трофеев, включая титулы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы).



Последним местом работы Аленичева стал «Енисей», который он тренировал с 2017 по 2019 год. Также в год тренерской карьеры Аленичев работал в «Спартаке».