Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал слухи о своей продаже.



«Слухи обо мне распускают всё время, начиная с моего перехода в «Барселону». Ненавистники хотят навредить мне. Я никогда не отвечал на эту клевету. Безусловно, храня молчание, я ошибался. Сегодня я честно отвечу на всё. Я допускаю ошибки, как и все люди. Тренер просил меня играть, даже если я не проводил ни одной тренировки до игры. Я всегда соглашался. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо негативные намерения. У меня действующий контракт. Я в полном распоряжении клуба и тренера. Всегда играл во всю мощь ради болельщиков. Я не поддамся на шантаж. Сейчас идут переговоры о продлении контракта. Моё дело – играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнёрами и болельщиками», – написал Дембеле в своём «инстаграме».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.