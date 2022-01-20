Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал слухи о своей продаже.
«Слухи обо мне распускают всё время, начиная с моего перехода в «Барселону». Ненавистники хотят навредить мне. Я никогда не отвечал на эту клевету. Безусловно, храня молчание, я ошибался. Сегодня я честно отвечу на всё. Я допускаю ошибки, как и все люди. Тренер просил меня играть, даже если я не проводил ни одной тренировки до игры. Я всегда соглашался. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо негативные намерения. У меня действующий контракт. Я в полном распоряжении клуба и тренера. Всегда играл во всю мощь ради болельщиков. Я не поддамся на шантаж. Сейчас идут переговоры о продлении контракта. Моё дело – играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнёрами и болельщиками», – написал Дембеле в своём «инстаграме».
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.
- 20 января 2022
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