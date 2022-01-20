Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раванелли перешёл из «Ахмата» в «Сао Бернардо»

Раванелли перешёл из «Ахмата» в «Сао Бернардо»
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Раванелли продолжит карьеру в бразильском клубе «Сао Бернардо». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Футболист заключил с соотечественниками полноценный контракт. При этом «Ахмат» сохранит за собой 70% от стоимости последующего трансфера. Раванелли выступал за грозненцев с 2017 года. Он провёл за российскую команду 38 игр, в которых забил 5 голов. В последние годы футболист выступал за клубы «Шапекоэнсе» и «Атлетико Паранаэнсе».

Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). «Ахмат» с 27 очками располагается на седьмом месте в чемпионате России. Ранее болельщики клуба признали гол Даниила Уткина лучшим забитым мячом в 2021 году.

Новость по теме
Болельщики «Ахмата» признали гол Уткина в ворота «Рубина» лучшим в году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022