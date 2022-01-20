Три клуба интересуются трансфером де Лигта

Защитник итальянского «Ювентуса» Маттейс де Лигт входит в сферу интересов трёх команд из топ-5 чемпионатов. Речь идёт о «Барселоне», «Челси» и «Баварии». Об этом сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, туринский клуб не отпустит 22-летнего защитника дешевле, чем за € 65 млн.
Нидерландец является самым высокооплачиваемым игроком «старой синьоры». Он получает € 8 млн плюс € 4 млн бонусов в год. С лета 2022 года отступные за де Лигта будут составлять € 120 млн.
Де Лигт стал игроком итальянской команды летом 2019 года, перейдя из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне голландский защитник забил один гол в 15 матчах чемпионата Италии. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 70 млн.
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