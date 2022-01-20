Агент Алберто прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к своему клиенту

Андре Кюри, агент 20-летнего нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к своему клиенту.

«Юри нравится проект «Зенита». Это большой клуб, который играет в Лиге чемпионов. Мы прекрасно знаем о нём. Но у нас с «Зенитом» пока не было никаких контактов, мы обо всём узнаём из прессы. Если какие-то контакты и были, то напрямую между клубами. Мне ничего о них не известно, мы пока ничего не получали. Могу только сказать, что Юри хочет играть в Европе. Готов ли Юри сменить клуб уже зимой, или только летом? Всё зависит от клуба. Официальных предложений пока не было», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.