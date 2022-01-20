«Челси» отклонил предложения «Ромы» и «Лестера» по защитнику

Французский защитник английского «Челси» Маланг Сарр входит в сферу интересов двух клубов. Сообщается, что итальянская «Рома» и английский «Лестер» планировали арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, но получили отказ. Об этом сообщает Le10Sport.



По сведениям источника, 22-летний Сарр входит в планы главного тренера синих Томаса Тухеля, поэтому клуб не отпустил игрока.



Сарр перешёл в «Челси» на правах свободного агента летом 2020 года. В нынешнем сезоне в девяти матчах во всех турнирах защитник не смог отметиться результативными действиями. Контракт Сарра истекает в 2025 году.

«Челси» не смог обыграть «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.