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«Челси» отклонил предложения «Ромы» и «Лестера» по защитнику

«Челси» отклонил предложения «Ромы» и «Лестера» по защитнику
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Французский защитник английского «Челси» Маланг Сарр входит в сферу интересов двух клубов. Сообщается, что итальянская «Рома» и английский «Лестер» планировали арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, но получили отказ. Об этом сообщает Le10Sport.

По сведениям источника, 22-летний Сарр входит в планы главного тренера синих Томаса Тухеля, поэтому клуб не отпустил игрока.

Сарр перешёл в «Челси» на правах свободного агента летом 2020 года. В нынешнем сезоне в девяти матчах во всех турнирах защитник не смог отметиться результативными действиями. Контракт Сарра истекает в 2025 году.

«Челси» не смог обыграть «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ:

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