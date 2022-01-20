Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон готов составить конкуренцию де Хеа

Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Дэн Хендерсон не покинет команду в зимнее трансферное окно. Сообщается, что футболист счастлив остаться в клубе и готов бороться за место в стартовом составе с испанским вратарём Давидом де Хеа. Об этом сообщает The Mirror.



Ранее сообщалось, что Хендерсон входит в сферу интересов «Саутгемптона», который готов арендовать футболиста.



В нынешнем сезоне Хендерсон не сыграл ни одной минуты в матчах английской Премьер-лиги. На счету вратаря лишь 158 минут в матчах текущей кампании. Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет сохранить игрока в составе. Этого же мнения придерживается и сам английский клуб.



Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт истекает в 2025 году.

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