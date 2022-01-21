«Бавария» пыталась переманить Педри у «Барселоны» до переподписания контракта

Полузащитник испанской «Барселоны» Педри мог перейти в мюнхенскую «Баварию», которая планировала переманить футболиста в свою команду до переподписания им улучшенного контракта с действующим клубом в октябре 2021 года. Об этом сообщает Sport1.
19-летний Педри стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Лас-Пальмаса» за € 20 млн. Однако испанский полузащитник остался в прежней команде ещё на год и присоединился к каталонцам лишь в 2020. За 1,5 года Педри провёл за команду 57 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Также на счету полузащитника 10 матчей в составе сборной Испании.
«Барселона» упустила победу в матче с «Гранадой»:
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