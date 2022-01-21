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«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Лиги, обыграв «Арсенал»

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Лиги, обыграв «Арсенал»
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Сегодня, 21 января, завершался ответный матч полуфинала Кубка Лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в игре на 19-й минуте открыл Диогу Жота. Первый серьёзный выпад «Ливерпуля» завершился взятием ворот. В атаке с ходу Диогу Жота получил мяч от Трента Александер-Арнольда ближе к левому краю, сместился в центр, добрался до радиуса штрафной и несильно пробил низом в противоход вратарю. На 77-й минуте Диогу откликнулся на заброс Трента из глубины, грудью протолкнул мяч себе на ход, забрался в штрафную и перекинул голкипера, вышедшего из ворот. Эта победа вывела «Ливерпуль» в финал турнира, где мерсисайдцы встретятся с «Челси».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 2-й матч
20 января 2022, четверг. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 19'   0:2 Жота – 77'
Удаления: Парти – 90' / нет
Комментарии
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