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«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Лечче». Шомуродов забил гол

«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Лечче». Шомуродов забил гол
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Сегодня, 21 января, завершался матч 1/8 финала Кубка Италии. В нём встречались «Рома» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в игре на 15-й минуте открыл игрок гостей Артуро Калабрези после передачи Антонио Барреки. В конце первого тайма Мараш Кумбула сравнял счёт. На 54-й минуте Тэмми Абрахам вывел «волков» вперёд после ассиста Николо Дзаньолы. За девять минут до конца основного времени матча Эльдор Шомуродов установил итоговый счёт в матче после паса Генриха Мхитаряна — 3:1. Благодаря этой победе римляне вышли в четвертьфинал турнира.

«Рома» занимает седьмое место в чемпионат Италии. Подопечные Жозе Моуриньо набрали 35 очков в 22 играх национального первенства.

Кубок Италии. 1/8 финала
20 января 2022, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Калабрези – 15'   1:1 Кумбула – 40'   2:1 Абрахам – 54'   3:1 Шомуродов – 81'
Удаления: нет / Гарджуло – 62'
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