«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Лечче». Шомуродов забил гол

Сегодня, 21 января, завершался матч 1/8 финала Кубка Италии. В нём встречались «Рома» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в игре на 15-й минуте открыл игрок гостей Артуро Калабрези после передачи Антонио Барреки. В конце первого тайма Мараш Кумбула сравнял счёт. На 54-й минуте Тэмми Абрахам вывел «волков» вперёд после ассиста Николо Дзаньолы. За девять минут до конца основного времени матча Эльдор Шомуродов установил итоговый счёт в матче после паса Генриха Мхитаряна — 3:1. Благодаря этой победе римляне вышли в четвертьфинал турнира.

«Рома» занимает седьмое место в чемпионат Италии. Подопечные Жозе Моуриньо набрали 35 очков в 22 играх национального первенства.