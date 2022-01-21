«Аякс» разгромил «Эксельсиор Масслёйс» в Кубке Нидерландов со счётом 9:0, у Данило — покер
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Нидерландов, в котором «Аякс» принимал «Эксельсиор Масслёйс». Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0
В составе победителей покер оформил Данило, дубль на счету Мохаммеда Дарами, ещё по разу отличились Николас Тальяфико, Юри Регер и Кристиан Хлинссон.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Аякс» разгромил «Барендрехт», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Действующим победителем Кубка Нидерландов является «Аякс», который в 2021 году в решающем матче турнира обыграл «Витесс» со счётом 2:1. «Аякс» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Нидерландов. Команда выигрывала этот турнир 20 раз.
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