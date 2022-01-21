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«Аякс» разгромил «Эксельсиор Масслёйс» в Кубке Нидерландов со счётом 9:0, у Данило — покер

«Аякс» разгромил «Эксельсиор Масслёйс» в Кубке Нидерландов со счётом 9:0, у Данило — покер
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Нидерландов, в котором «Аякс» принимал «Эксельсиор Масслёйс». Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0

В составе победителей покер оформил Данило, дубль на счету Мохаммеда Дарами, ещё по разу отличились Николас Тальяфико, Юри Регер и Кристиан Хлинссон.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Аякс» разгромил «Барендрехт», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Действующим победителем Кубка Нидерландов является «Аякс», который в 2021 году в решающем матче турнира обыграл «Витесс» со счётом 2:1. «Аякс» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Нидерландов. Команда выигрывала этот турнир 20 раз.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала
20 января 2022, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
9 : 0
Эксельсиор Масслёйс
Масслёйс
1:0 Тальяфико – 9'   2:0 Данило – 21' (пен)   3:0 Данило – 26'   4:0 Данило – 37'   5:0 Регер – 41'   6:0 Данило – 54'   7:0 Хлинссон – 64'   8:0 Дарами – 66'   9:0 Дарами – 83'
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