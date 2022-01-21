«Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Барселону». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
«Атлетик» открыл счёт в матче на второй минуте. Гол в свой актив записал Икер Муньяин. На 20-й минуте «Барселона» сравняла счёт благодаря точному удару Феррана Торреса. На 86-й минуте Иньиго Мартинес вновь вывел «Атлетик» вперёд. «Барселона» отыгралась на третьей компенсированной минуте благодаря голу Педри.
В конце первого дополнительного тайма арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтера назначил в ворота «Барселоны» пенальти, который реализовал Муньяин. Этот гол принёс его команде победу.
Таким образом, «Атлетик» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Барселона» завершила выступления в турнире.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Барселона» обыграла «Линарес», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Атлетико Манча-Реаль».
Предыдущий турнир выиграла «Барселона». В финальном матче 2021 года команда победила именно «Атлетик» — со счётом 4:0. Отметим, что «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Команда завоёвывала трофей 31 раз.
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