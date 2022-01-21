«Барселона» выступила с заявлением о травме Ансу Фати

«Барселона» выступила с заявлением о травме нападающего Ансу Фати, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (3:2).

«У Ансу Фати травма левой двуглавой мышцы бедра. Ожидаются дальнейшие тесты, чтобы выяснить точную степень травмы», — говорится в сообщении «Барселоны» в «твиттере».

Форвард вышел на замену на 61-й минуте и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля Фати не смог сдержать слёз.

Напомним, в ноябре 2020 года Фати получил тяжёлую травму колена в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть прошлого сезона, а также не смог выступить на Евро-2020. В сентябре 2021 года игрок впервые за 10 месяцев вышел на поле.