Жозе Моуринью отреагировал на слухи об интересе со стороны «Эвертона»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слухи об интересе со стороны «Эвертона».

«Я не променяю этот проект ни на какой другой и не уйду, пока не истекут три года», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Моуринью возглавил «Интер» в июле 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

Напомним, 16 января, Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года.

После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.