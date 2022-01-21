В «Венеции» вспышка коронавируса: матч с «Интером» могут перенести

Назначенный на субботу матч итальянской Серии А между «Интером» и «Венецией» оказался под угрозой переноса из-за выявленной в венецианской команде вспышке коронавируса.



Матч может быть отложен после того, как в «Венеции» в четверг зафиксировали 11 новых положительных случаев коронавируса, сообщает Reuters.



«Венеция» сообщила, что в четверг утром тесты 10 человек оказались положительными, а позже в тот же день клуб объявил ещё об одном случае заражения.



С учётом прежних случаев инфицирования общее количество случаев заражения коронавирусом в клубе достигло 15. При этом «Венеция» не раскрывает, сколько человек из заразившихся являются футболистами.



Согласно новому спортивному протоколу, согласованному на этой неделе, игры Серии А будут отложены, если по крайней мере 35% команды из 25 человек получат положительный результат, то есть девять футболистов.



«Интер» является действующим чемпионом Италии и лидером нынешнего сезона. В активе команды 50 очков. «Венеция», у которой 18 очков, находится в турнирной таблице на 18-м месте.