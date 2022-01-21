Ферран Торрес высказался о вылете «Барселоны» из Кубка Испании
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о вылете команды из Кубка Испании. В матче 1/8 финала Кубка Испании каталонский клуб уступил «Атлетику». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
«Думаю, мы провели хорошую игру, но допустили ошибки. Поздравляем «Атлетик». У нас восстанавливаются игроки после травм. У Ансу только что случился рецидив. Мы должны продолжать работать. Результаты придут. Пенальти? Я не могу сказать, был он или нет. Это была трудная неделя, но мы справимся», — приводит слова Торреса Marca.
Отметим, один из голов за «Барселону» забил Торрес. Для него этот мяч стал дебютным в составе сине-гранатовых.
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