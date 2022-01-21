Принадлежащий «Арсеналу» вратарь сборной Эстонии попал в сферу интересов «Рединга»

Вратарь сборной Эстонии по футболу Карл Якоб Хейн, в основном выступающий за молодёжную команду лондонского «Арсенала» среди игроков не старше 23 лет, попал в сферу интересов «Рединга».



О том, что «Рединг» хочет взять 19-летнего Хейна в аренду, сообщил в своём «твиттере» британский журналист Алекс Крук.

«Рединг» в настоящее время занимает 21-е место среди 24-х клубов Чемпионшипа (второго по силе дивизиона английского футбола). В текущем календарном году команда набрала всего одно очко в четырёх матчах.



Карл Якоб Хейн несколько раз попадал на скамейку запасных «Арсенала» в официальных матчах, включая одну игру Премьер-лиги, но в основном он играет за молодёжную команду лондонского клуба.



Осенью прошлого года эстонский вратарь заключил с «Арсеналом» долгосрочный контракт.



За сборную Эстонии Хейн провёл 12 матчей.