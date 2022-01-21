«Выдающийся игрок». Клопп — о 20-летнем форварде «Арсенала» Мартинелли

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Арсеналом» (2:0) в полуфинальном ответном выездном матче Кубка английской лиги с восхищением высказался о 20-летнем бразильском нападающем «канониров» Габриэле Мартинелли.
«Кстати, о Мартинелли… Думаю, что всем стоит запомнить его имя. Выдающийся игрок», — цитирует Клоппа Mirror.
Мартинелли открывает счёт в матче с «Лидсом» (4:1).
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Напомним, «Арсенал» приобрёл Мартинелли у бразильского «Итуано» летом 2019 года за € 6,7 млн. В текущем сезоне 20-летний форвард принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами. Его нынешняя стоимость оценивается в € 5 млн.
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