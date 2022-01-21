ФИФА за сутки получила свыше 1 млн запросов на покупку билетов на ЧМ-2022 в Катаре

Начавшийся в среду, 19 января, старт продаж билетов на чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре вызвал огромный спрос во всём мире. За первые 24 часа начального периода продаж фанаты со всего мира запросили более 1,2 млн билетов.



Самый высокий спрос исходил от болельщиков из Катара, за ними следовали любители футбола из Аргентины, Мексики, США, Объединённых Арабских Эмиратов, Англии, Индии, Саудовской Аравии, Бразилии и Франции, сообщается на официальном сайте ФИФА.



На финальный матч было запрошено свыше 140 тыс. билетов, а на матч-открытия — более 80 тыс. билетов.



Первый этап продаж билетов продлится до 8 февраля.



Учитывая значительный интерес со всего мира, ФИФА хотела бы напомнить всем любителям футбола, что FIFA.com/tickets — единственный официальный и законный веб-сайт, на котором можно подать заявку на покупку билетов на ЧМ-2022 в Катаре.



Ранее стало известно, что для иностранных фанатов минимальная цена билета составит $ 69, что на треть дешевле, чем на ЧМ-2018 в России ($ 105). Это билеты третьей категории.



Самые дешёвые билеты четвёртой категории, приобрести которые смогут только жители Катара, будут стоить $ 11 – в два раза дешевле, чем было для россиян на ЧМ-2018.



Отмечается, что билеты на чемпионат мира в Катаре будут самыми дешёвыми со времён ЧМ-1986 в Мексике.



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Уже определились 13 команд-участниц турнира, квалификация закончится в июне этого года.