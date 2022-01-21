Тренер по физподготовке ЦСКА: у нас отличное взаимопонимание с Алексеем Березуцким

Тренер по физподготовке ЦСКА Райланд Морганс рассказал о взаимодействии с наставником клуба Алексеем Березуцким.
«Отмечу, что у нас отличное взаимопонимание, мне очень повезло, что главный тренер говорит по-английски и делает это несравненно лучше, чем я говорю по-русски (улыбается). Также у нас есть переводчик Максим Головлев, который великолепно помогает мне общаться со всеми представителями штаба и персоналом. Макс — мой голос, он очень облегчает мне задачу. В целом здорово, что немало людей в команде на том или ином уровне владеет английским. Сам я раз в неделю беру уроки русского языка, чтобы совершенствоваться и со своей стороны тоже улучшать коммуникацию. У Алексея Березуцкого, как и у каждого главного тренера, есть свои правила и требования, своё видение ситуации, и я очень рад работать с ним», — цитирует Морганса пресс-служба ЦСКА.
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