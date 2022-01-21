Тренер по физподготовке ЦСКА рассказал о готовности Медины к возобновлению сезона

Тренер по физподготовке ЦСКА Райланд Морганс рассказал о готовности новоиспечённого полузащитника клуба Хесуса Медины к возобновлению сезона.
«Когда в паузу приходит новый игрок, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, но совершенно необязательно это действительно то, что нужно. Именно поэтому в том числе мы раздаём футболистам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять. У Хесуса очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие игроки сейчас немного опережают его. Но я могу отметить, что Медина находится в неплохой форме. Готов ли он играть матч? Конечно, нет. Но и остальные ещё не готовы. Парагвайский футболист пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем всё, чтобы он постепенно нагонял своих одноклубников», — цитирует Морганса пресс-служба ЦСКА.
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