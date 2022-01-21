Габулов: Сафонов — явный первый номер сборной, но его высказывания мне не нравятся

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался по поводу голкипера сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова.

«На сегодняшний день мы имеем чётко выраженного первого номера сборной — Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определённость. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят. При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунёв, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной. Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Всё-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Нидерланды, Бельгия или Турция.

Сафонов сказал, что карьера Акинфеева не предел мечтаний? Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чём-то высоком, при этом всё равно должно оставаться уважение. Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа. Сафонов обладает определённым потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи. Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград», — приводит слова Габулова «Спорт-экспресс».