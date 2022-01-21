Уго Льорис и «Тоттенхэм» договорились о продлении контракта до 2024 года

Вратарь Уго Льорис и «Тоттенхэм» достигли договорённости о продлении контракта до 2024 года, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». По информации источника, стороны в ближайшее время подпишут документы.



Действующее соглашение голкипера рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом в переходе вратаря была заинтересована «Рома».



Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года, куда перешёл из «Лиона» за € 12,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года. Ранее появилась информация, что «шпоры» заинтересованы в услугах вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона. В нынешнем сезона Уго Льорис провёл 22 матча, в которых пропустил 27 голов и восемь раз сыграл «на ноль».

Новость по теме «Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» благодаря дублю Бергвейна в добавленное время