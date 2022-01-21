Экс-менеджер «Динамо» Орещук назвал два преимущества «Зенита» над другими клубами РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал преимущества, благодаря которым «Зенит» превосходит остальные клубы в Российской Премьер-Лиге.



«У «Зенита» есть два «джокера» в сравнении с другими клубами. Во-первых, у «Зенита» совершенно иного уровня спонсоры, нежели у других клубов. Петербуржцы могут себе позволить себе купить в состав высококлассных игроков за высокую зарплату. Нельзя взять супер-мастера за маленькие деньги. А если у тебя средний бюджет и ты берёшь высококлассного футболиста, то сразу же образовывается дыра в трансферном бюджете. В итоге получается, что «Зенит» может позволить условно трех таких футболистов, а ты — максимум одного.



Во-вторых, игроки сразу же смотрят, где играет клуб. Если речь идет про участие в Лиге Чемпионов, то могут начаться переговоры. А если вы и в Европе не играете, 70 процентов футболистов вообще отказываются разговаривать, а остальные ждут завышенные зарплатные ведомости. У «Зенита» же есть не только стабильно-высокие финансовые показатели, но и постоянная игра в Лиге Чемпионов. К тому же, Петербург — комфортный город для проживания иностранцев. Много факторов есть, которые на это влияют», — цитирует Орещука «РБК-Спорт».

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