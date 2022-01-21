«Шутят про каминг-аут». Обляков — о реакции игроков ЦСКА на покрашенные волосы

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признался, что одноклубники часто подшучивают над ним из-за смены имиджа. Напомним, недавно Обляков покрасил волосы в белый цвет и стал блондином.
«Шутят ли про волосы? Шутки на тренировках бывают и жёсткие, но ничего страшного. «Каминг-аут, туда-сюда».
Я предложил покрасить волосы Дивееву, а Кучаев потом вместе с нами решился. Чалов не очень захотел. Сказал, что у него волосы какие-то не такие, что ему это не пойдёт, у него какие-то кучерявые», — сказал Обляков в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сейчас армейский клуб находится на первом зимнем тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания).
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