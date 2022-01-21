Гол Шомуродова — в видеообзоре матча 1/8 финала Кубка Италии «Рома» — «Лечче»

В ночь с 20 на 21 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии. «Рома» приняла на своём поле «Лечче». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу «волков».
Гол Шомуродова помог «Роме» победить «Лечче» в Кубке Италии
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Счёт в матче на 15-й минуте открыл игрок гостей Артуро Калабрези после передачи Антонио Барреки. В конце первого тайма Мараш Кумбула сравнял счёт. На 54-й минуте Тэмми Абрахам вывел «волков» вперёд после ассиста Николы Дзаньоло. За девять минут до конца основного времени Эльдор Шомуродов установил итоговый счёт в матче после паса Генриха Мхитаряна — 3:1. Благодаря этой победе римляне вышли в четвертьфинал турнира.
«Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 35 очков в 22 играх национального первенства.
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