Источник: Исидор перейдёт из «Монако» в «Локо» за € 3,5 млн. Медосмотр состоится сегодня

Нападающий «Монако» Вильсон Исидор с большой долей вероятности продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. 21-летний французский форвард близок к подписанию контракта с «Локомотивом», информирует L’Equipe со ссылкой на Le Parisien.

Согласно сведениям источника, клубы уже договорились о трансфере. Сумма сделки составит € 3,5 млн. Уже сегодня, 21 января, Исидор прилетит в Испанию, где проходят сборы «Локомотива». До конца дня футболист должен пройти медицинское обследование перед трансфером.

Ранее сообщалось, что Исидором также интересуется «Анже», но сам игрок отдаёт предпочтение российскому клубу.

21-летний французский футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3 млн.

«Локомотив» занимает шестое место в РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).