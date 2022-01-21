Стало известно, когда Юсуф Языджи присоединится к ЦСКА на первом сборе

Адем Чебеджи, агент новоиспечённого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал, когда его клиент присоединится к команде.
«Изначально Юсуф должен был присоединиться к ЦСКА в четверг. Но в итоге прилетит в Испанию лишь сегодня — 21 января», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее стороны завершили оформление перехода турецкого футболиста на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщал, что сумма выкупа Языджи для ЦСКА составит € 12 млн.
В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
- 21 января 2022
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