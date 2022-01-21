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Мостовой: а кто-то объяснил, зачем нужен Fan ID? Понимаю недовольство фанатов «Спартака»

Мостовой: а кто-то объяснил, зачем нужен Fan ID? Понимаю недовольство фанатов «Спартака»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что фанатские объединения московского клуба провели встречу, на которой приняли общее решение о начале бойкота матчей команды.

«Я понимаю недовольство болельщиков «Спартака» — слишком многое запрещают. А кто-то вообще объяснил, зачем нужен Fan ID? Для безопасности? А тогда для чего то количество камер, которое установлено на стадионах над каждым креслом? С Fan ID не будут фаеры приносить? Конечно, будут. Немножко странная идея. Но, с другой стороны, на ЧМ у нас все ходили с паспортом болельщика. Мне кажется, люди не могут жить без футбола, поэтому обе стороны найдут какой-то компромисс», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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