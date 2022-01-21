Сердар Азмун может перейти в «Бёрнли». Английский клуб предлагает за него около € 12 млн

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах иранского нападающего заинтересован «Бёрнли», информирует Daily Express.
Согласно сведениям источника, руководство бордовых предложило за иранского форварда около € 12 млн. На Азмуна также претендовал «Лион», но французский клуб не договорился по финансовым условиям с «Зенитом». Этой ситуацией хочет воспользоваться «Бёрнли».
Отмечается, что «Зенит» не горит желанием отпускать Сердара Азмуна, не подписав ему замену.
Ранее также сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса». Однако клубы не могут найти компромисс в вопросе стоимости форварда. На данный момент переговоры приостановлены. Тем не менее шаг навстречу в исполнении любой из сторон может возобновить их.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
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