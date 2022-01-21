Ари: российские клубы звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях. Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны. По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного.

Если не смогу сойтись по условиям с какой-то из команд зимой, то у меня есть клуб «Атлетико» в Бразилии, буду играть в своей команде. Я не пропускаю тренировки. Они каждый день проходят в спортзале и на поле.

Думаю ли о завершении карьеры? Нет. Но не вижу смысла соглашаться на какие-то предложения, которые не совсем устраивают. Ведь не всё так просто: это переезды, сборы, расстояния. Если будет всё хорошо, то лучше остаться в Бразилии, поддерживать форму и ждать вариантов», — приводит слова Ари «Рейтинг букмекеров».

Последним клубом 35-летнего форварда был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года.