Джордже Деспотович попрощался с «Рубином»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович попрощался с клубом в своём «инстаграме». Форвард выложил соответствующую фотографию в «сториз».



«Спасибо за всё, «Рубин», — подписал фото Деспотович.



Деспотович пришёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до 2023 года.



Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в четверг прибыл в расположение казанского «Рубина». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Все детали трансфера согласованы. Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две голевые передачи.

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