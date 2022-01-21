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Деспотович будет тренироваться с дублем «Рубина»

Деспотович будет тренироваться с дублем «Рубина»
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды.

«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды», — приводит слова представителей пресс-службы «Рубина» «Спорт-экспресс».

Ранее нападающий «Рубина» Джордже Деспотович попрощался с клубом в своём «инстаграме». Форвард выложил соответствующую фотографию в «сториз». Деспотович пришёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до 2023 года. В сезоне-2021/2022 Деспотович провёл восемь матчей за «Рубин», на его счету один гол и одна результативная передача.

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