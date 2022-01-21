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Данил Пруцев стал футболистом «Спартака»

Данил Пруцев стал футболистом «Спартака»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев стал футболистом «Спартака», сообщает пресс-служба московского клуба. 21-летний футболист подписал контракт до 2026 года. «Чемпионат» первым сообщал, что Пруцев перейдёт в «Спартак».

Летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями.

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.

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