Михаил Игнатов продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак», согласовал условия нового контракта с полузащитником Михаилом Игнатовым, сообщает пресс-служба московского клуба. Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани и 21-летний игрок поставили подписи под соглашением, которое рассчитано до мая 2025 года.



«Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со «Спартаком» мы добьемся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий. Новый контракт — это дополнительная ответственность. Мне нужно работать еще больше и прогрессировать. Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Все в наших руках», — прокомментировал подписание нового соглашения Игнатов.



Московский «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает девятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. «Зенит» — лидер соревнований (38).

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