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Рангник прокомментировал интерес к Лингарду со стороны «Ньюкасла»

Рангник прокомментировал интерес к Лингарду со стороны «Ньюкасла»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал интерес к полузащитнику команды Джесси Лингарду со стороны «Ньюкасла».

«Джесси — действительно хороший игрок. Нормально, что «Ньюкасл» проявляет к нему интерес, но я не тот, кто этим занимается.

Я не был бы недоволен, если бы Джесси остался в команде до конца сезона», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Летом 2022 года у Лингарда истекает контракт с «МЮ». Если полузащитник не продлит его, то станет свободным агентом. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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