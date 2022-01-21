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«Не хочешь быть в клубе — хотя бы не пачкай его эмблему». Стоичков раскритиковал Дембеле

«Не хочешь быть в клубе — хотя бы не пачкай его эмблему». Стоичков раскритиковал Дембеле
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Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков прокомментировал позицию главного тренера команды Хави в вопросе продления контракта с французским нападающим Усманом Дембеле и раскритиковал игрока за его поведение.

«Аплодирую Хави за то, что не пошёл на поводу у Дембеле. Дембеле, ты никогда не понимал, что такое «Барселона». Не хочешь быть в клубе — хотя бы не пачкай его эмблему», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

Ранее Хави заявил, что либо 24-летний Дембеле продлит контракт с «Барселоной», либо команде придётся его продать. Испанский специалист не включил нападающего в заявку на матч Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3). В «Барселоне» заявили, что рассчитывают продать Дембеле до конца января.

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