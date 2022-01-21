Каттани прокомментировал переход Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе в московский клуб полузащитника Данила Пруцева.
«Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Данил Пруцев. Он молод, но уже приобрёл значительный опыт. Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч… Вне поля он может показаться застенчивым, но на самом деле он знает, как играть в футбол в собственном стиле. Первое знакомство с ним произвело на меня прекрасное впечатление: это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесёт отличные результаты», — цитирует Каттани «Спорт-Экспресс».
- 21 января 2022
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