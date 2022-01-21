«Крылья Советов» расторгли контракт с нападающим Аймбетовым

Самарские «Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с нападающим Абатом Аймбетовым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
«Нападающий Абат Аймбетов и «Крылья Советов» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Абат перешёл в нашу команду в феврале 2021 года, после чего выступал за «Астану» на правах аренды. ПФК «Крылья Советов» желают Абату Аймбетову успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы.
Контракт 26-летнего Аймбетова истекал летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость казахстанского форварда в € 900 тыс.
Аймбетов — воспитанник «Актобе». Также нападающий играл за «Кайрат». Кроме того, на счету Аймбетова 17 матчей в составе сборной Казахстана, два гола и голевая передача.
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