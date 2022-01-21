Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в команде. Об этом сообщает Calciomercato.



По информации источника, Миранчук, вероятно, не будет менять клуб зимой. Это связано с тем, что «Дженоа», где мог оказаться россиянин, уволил главного тренера клуба Андрея Шевченко, который был заинтересован в приглашении полузащитника.

Ранее появилась информация, что «Дженоа» заплатит за аренду Миранчука € 2,5 млн. Также «грифоны» будут иметь опцию полноценного выкупа Алексея за € 8 млн.



26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.