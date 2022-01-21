Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в команде. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, Миранчук, вероятно, не будет менять клуб зимой. Это связано с тем, что «Дженоа», где мог оказаться россиянин, уволил главного тренера клуба Андрея Шевченко, который был заинтересован в приглашении полузащитника.
Ранее появилась информация, что «Дженоа» заплатит за аренду Миранчука € 2,5 млн. Также «грифоны» будут иметь опцию полноценного выкупа Алексея за € 8 млн.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
- 21 января 2022
-
18:44
-
18:32
-
18:31
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:26
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:54
-
16:35
-
16:34
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
15:46
-
15:43
-
15:31
-
15:03
-
14:59
-
14:35
-
14:32
-
14:07
-
13:44
-
13:34
-
13:21
-
12:56
-
12:42
-
12:26