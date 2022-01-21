«Ростов» вернул из аренды Ведерникова

Защитник Данила Ведерников, который ранее выступал за «Волгарь», возвращается в «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба астраханского клуба.
«Футбольный клуб «Ростов» активировал опцию, предусмотренную трансферным контрактом. Клуб Российской Премьер-Лиги отозвал Данилу Ведерникова из аренды. В составе «Волгаря» он провёл 49 официальных матчей. Благодарим Данилу за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы астраханцев.
Ранее футболистом «Ростова» стал полузащитник структуры московского «Спартака» Степан Мельников. «Ростов» набрал 18 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 21 января 2022
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