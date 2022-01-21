Экс-защитник «Барселоны» Вермален завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб Бельгии

Защитник японского «Виссел Кобе» Томас Вермален завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».



36-летний Вермален принял участие в 85 матчах за сборную Бельгии, в которых забил два гола. Его первый матч за команду состоялся в 2006 году с Люксембургом (2:0), последний — в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 со сборной Италии (1:2), где Вермален провёл на поле 90 минут.



Вермален начал карьеру в нидерландском «Аяксе». Также бельгиец выступал за английский «Арсенал», испанскую «Барселону» и итальянскую «Рому». За свою карьеру Вермален принял участие в 430 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 11 голевых передач. Вермален завоевал 19 трофеев.