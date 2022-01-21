Юрист «Спартака» Завьялова прокомментировала попытку Газизова вернуться в московский клуб

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала информацию, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пытается вернуться в московский клуб.



«С парциальной точки зрения я понимаю, что Шамиль Газизов пытается получить хоть какую-то денежную компенсацию и выставляет требования, которые позволят ему это сделать — потому что у клуба на счетах всегда есть денежные средства. Соответственно, если он получит решение о восстановлении на работе с момента увольнения, чего он хочет, естественно, ему начислят заработную плату за год, который он вынужденно пропустил.

Будет некое решение, он пытается любыми путями взыскать денежные средства со счёта «Спартака». Если вдруг он их получит, то, конечно, он их снимет, а получить их обратно «Спартаку» будет крайне проблематично. Вот и вся идея господина Газизова. Наверное, некое сообщение с посылом, что он не отстанет, пока не получит то, чего хочет», — цитирует Завьялову ТАСС.