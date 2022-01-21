«Краснодар» объявил о расторжении контракта со Спаичем
Поделиться
«Краснодар» расторг контракт с сербским защитником Урошем Спаичем. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
«Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провёл за «быков» 76 матчей и забил 2 гола. Мы благодарим Уроша за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!», — сказано в заявлении команды.
28-летний Спаич перешёл в российскую команду в 2018 году из бельгийского «Андерлехта» за € 6 млн. В нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил один гол. Также Спаич принимал участие в матче Кубка России.
Контракт Спаича истекал летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Спаича в € 3 млн.
Комментарии
- 21 января 2022
-
18:44
-
18:32
-
18:31
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:26
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:54
-
16:35
-
16:34
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
15:46
-
15:43
-
15:31
-
15:03
-
14:59
-
14:35
-
14:32
-
14:07
-
13:44
-
13:34
-
13:21
-
12:56
-
12:42
-
12:26
Партнерский контент