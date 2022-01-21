«Краснодар» объявил о расторжении контракта со Спаичем

«Краснодар» расторг контракт с сербским защитником Урошем Спаичем. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

«Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провёл за «быков» 76 матчей и забил 2 гола. Мы благодарим Уроша за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!», — сказано в заявлении команды.



28-летний Спаич перешёл в российскую команду в 2018 году из бельгийского «Андерлехта» за € 6 млн. В нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил один гол. Также Спаич принимал участие в матче Кубка России.



Контракт Спаича истекал летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Спаича в € 3 млн.