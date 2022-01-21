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Газизов: восстановление в должности в «Спартаке»? Всё будет решаться в суде

Газизов: восстановление в должности в «Спартаке»? Всё будет решаться в суде
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова юриста красно-белых Татьяны Завьяловой о том, что пытается вернуться в клуб.

«Судиться со мной начал «Спартак», поэтому мои юристы тоже начали работать — я их полностью поддерживаю. Восстановление в должности? Всё будет решаться в суде», — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, до прихода в московский «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом позапрошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул московский клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность генерального директора уфимцев.

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