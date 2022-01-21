Памен Тчато Жозе-Диана стала футболисткой московского «Динамо»

Российская футболистка Памен Тчато Жозе-Диана стала игроком женского московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в социальной сети «Вконтакте». Сама защитница прокомментировала переход в московскую команду.

«Рада стать частью «Динамо»! Настроена на большую и продуктивную предсезонную работу. С нетерпением жду сборов и начала сезона», — цитирует защитницу пресс-служба бело-голубых.

Капитан юношеской сборной России Жозе-Диана выступает на позиции центрального защитника. За бело-голубых Тчато будет играть под четвёртым номером. Ранее футболистка выступала за «Чертаново». Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). «Динамо» занимает второе место в чемпионате России.