Рюдигер хочет получить € 55 млн в «Челси» по новому контракту
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер огласил свои зарплатные требования. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, руководство клуба предложило защитнику € 135 тыс в неделю, однако игрок не согласился на эти условия. Антонио хотел бы получить по новому контракту более € 55 млн. В подписании Рюдигера летом заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Контракт игрока с английским клубом истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Рюдигер близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента. Немецкий защитник выступает за «Челси» с лета 2017 года, перейдя из «Ромы» за € 35 млн. В нынешнем сезоне Рюдигер отметился двумя голами в 25 матчах английской Премьер-лиги.
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