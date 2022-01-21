Хавбек ЦСКА Бохинен будет выкуплен «Салернитаной», если команда останется в Серии А

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен в ближайшее время перейдет в итальянскую «Салернитану» на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».



По сведениям источника, опция выкупа норвежского футболиста станет обязательной, если «Салернитана» сохранит место в итальянской Серии А на следующий сезон. Сейчас команда занимает в турнирной таблице последнее место, набрав 10 очков за 21 матч. От спасительного 17-го места «Салернитану» отделяет восемь очков.

Ранее сообщалось, что Бохинен перейдёт в итальянский клуб на правах аренды за € 250 тыс. У «Салернитаны» будет право полноценного выкупа игрока за € 3,5 млн по окончании арендного соглашения. Он подпишет с новой командой 4-летний контракт.



В нынешнем сезоне Бохинен провёл за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.