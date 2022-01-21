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«Манчестер Сити» провёл переговоры с агентами лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

«Манчестер Сити» провёл переговоры с агентами лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
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«Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса, который является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины прошлого сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Манчестер Сити» не готов приобрести Альвареса в январе, но планирует арендовать игрока.

Альварес является воспитанником «Ривер Плейта». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.

Ранее сообщалось, что Альвареса планирует приобрести «Манчестер Юнайтед».

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